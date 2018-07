Die August-Ausgabe von firmenauto ist im Handel. Die aktuelle Ausgabe können Sie hier herunterladen.

Inhalt von firmenauto 08/2018

TITELTHEMA

Mitarbeitermotivation: Mobilitätsbudgets, Kita-Zuschuss, Bahncard, flexible Arbeitszeiten - Unternehmen müssen kreativer werden und ihren Mitarbeitern nicht nur einen Dienstwagenstellen, wenn sie gute Kräfte halten wollen.

MANAGEMENT

Europäische Interessenvertretung: Axel Schäfer, Geschäftsführer des Fuhrparkverbands, über den neuen europäischen Flottenverband FMA

Zoom Foto: Valentin Brandes Interview mit Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU)

Interview Andreas Scheuer: Der Bundesverkehrsminister über den Abgasskandal, Fahrverbote und seine Erwartungen an die Autoindustrie.

Logistikkonzept von Daimler: Schadenmanagement, Fahrzeugwartung und -miete unter einem Dach: Mercedes baut bei Amazon ein neues Konzept für die Paketzustellung auf

E-Call: Mobilitätsexperte Raimund Wagner fordert freien Zugang zu den Fahrzeugdaten.

Firmenrechtsschutz: Jeder macht mal Fehler. Gut, wenn sich Flottenmanager gegen die Folgen rechtlich abgesichert haben.

E-Autos im Fuhrpark: Wir testen eine App von EnBW, die Mitarbeitern die Reichweitenangst nehmen soll. Sie zeigt, ob sie ihren Firmenwagen gegen einen Stromer tauschen könnten.

Ladungssicherung im Pkw: Fahrer und Fuhrparkleiter sind dafür verantwortlich, dass die Ladung sicher verstaut ist. Wir erklären, welche Vorschriften gelten.

Autonomes Fahren: Wie sollen selbst fahrende Autos versichert werden? Muss das Haftungsrecht geändert werden?

Interview Dr. Martin Sommer von e.Go: Das Aachener Startup will ein Elektroauto für deutlich unter 20.000 Euro auf den Markt bringen. Wir sprachen mit dem Vertriebsleiter über die Ziele im Flottengeschäft.

AUTO

Neuvorstellungen

Zoom Foto: Ford Der neue Ford Focus: nicht größer, aber geräumiger, komfortabler und sicherer.

Zoom Foto: Mercedes Modellpflege Mercedes C-Klasse: digitales Cockpit, vernetzte Funktionen.

Ford Focus: Größer, komfortabler und sauberer

Peugeot 508: Französischer Vorstoß in die Premiumliga

Subaru Outback: Überarbeiteter Crossover mit mehr Assistenten

Mercedes C-Klasse: Neues Cockpit und saubere Motoren

Hyundai Tucson: Renovierter Bestseller

Citroen Berlingo: Neuer Look, bewährte Tugenden

Neue Motoren für FCA: Mit drei Zylindern in eine saubere Zukunft

Porsche Cayenne E-Hybrid: Zurück an der Steckdose

Mercedes X 350 d 4matic: Mit sechs Zylindern jetzt adäquat motorisiert

Service

Kostenvergleich kompakte SUV: Die meistverkauften Firmenwagen und ihre Kosten sowie die sparsamsten Modelle