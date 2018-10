Die November-Ausgabe von firmenauto ist erschienen. Sie können die gesamte Ausgabe hier herunterladen.

Inhalt von firmenauto 11/2018

TITELTHEMA Datenschutz im Fuhrpark

Fahrzeugdaten: Jeder Firmenwagen sammelt permanent Daten. Welche ­Informationen aufgezeichnet und an wen gesendet werden

Interview: Dekra-Vorstandschef Stefan Kölbl über automatisiertes Fahren und die Gefahr von Cyber-Angriffen

Foto: Karl-Heinz Augustin Interview mit Dekra-Chef Stefan Kölbl.

MANAGEMENT

Dieselpaket: Mit Umtauschprämien und Nachrüstungen will die ­Bundesregierung das Dieselproblem lösen

CO2-Grenzwerte: Die EU fordert von Autoherstellern, den CO2-Flotten­ausstoß bis 2030 um 35 Prozent zu senken

VW: Der Volkswagen-Konzern strukturiert den Vertrieb neu

Kolumne: Axel Schäfer vom Fuhrparkverband über das Dienstwagenprivileg

Dienstwagensteuer: Die Halbierung der Dienstwagensteuer für Elektroautos ist Umweltschützern nicht genug. Sie fordern eine höhere Besteuerung der Privatnutzung von Dieseln und Benzinern

Firmenwagenmonitor: In welcher Branche sind die meisten Dienstwagen unterwegs? Wo die teuersten? Fakten zum Flottenmarkt

Tankkarten: Wer bietet was? Alle Tankkarten in der Übersicht

Steuer: Incentives sind beliebte Mittel, um Mitarbeiter zu ­motivieren. Was es bei der Versteuerung zu beachten gilt

Start-ups: Mit welchen Ideen Newcomer das Flottenmanagement erleichtern wollen

Maut: Bleibt Toll Collect beim Bund? Wann kommt die Pkw-Maut? Aktuelles zu Mautfrage

Mercedes Vision Urbanetic: Wie sich Daimler die Mobilität im Jahr 2030 vorstellt

AUTO

Neuheiten

Audi E-tron und Mercedes EQC: Späte Jagd auf Tesla: Wie gut sind die ersten Elektroautos der deutschen Autobauer?

Foto: BMW Der neue BMW X5



BMW X5: Vierte Generation des Midsize-SUV

Jeep Cherokee: Facelift inklusive Motoren-Update

Fiat 500X: Kaum sichtbar, aber rundum erneuert

Hyundai Santa Fe: Aus zwei wird eins

Mazda CX-3: Neuer Dieselmotor für den kompakten SUV

Fahrberichte

Ford Transit Connect: Überarbeiteter Lieferwagen im ersten Test

Mercedes A-Klasse: Das neue Multimedia-Programm MBUX im Praxis-Check

Vergleichstest: Welcher ist der bessere Kombi: Mazda 6 oder Opel Insignia?

Service

Kostenvergleich kompakte Vans: Die meistverkauften Firmenwagen und ihre Kosten sowie die sparsamsten Modelle

Digitaler Autoschlüssel: Wie wir in naher Zukunft unseren Wagen öffnen

E-Sound: Elektroautos sind zu leise, weshalb sie nun vom Gesetz her Lärm machen müssen

London Taxi: Das Kulttaxi aus England kommt nach Deutschland – nicht etwa mit Diesel, es fährt elektrisch

Individualisierung von Rolls-Royce: In der Manufaktur in Goodwood werden ­Kundenträume Realität, egal, wie aufwendig.