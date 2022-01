In der Fotoshow hier unten finden Sie unsere Testwagen, die sich am ehesten an die Verbrauchsangaben hielten - oder sogar noch sparsamer unterwegs waren .

Neu in der Liste (10.1.2022): Cupra Born 58 e-Boost

Welche Autos halten sich nicht an den Normverbrauch? firmenauto nennt die Modelle unter unseren Testwagen, die über 25 Prozent mehr als die WLTP-Normangabe verbrauchten.

Plus 26,5 Prozent: Renault Arkana E-Tech 140 Hybrid R.S. Line (Modelljahr 2022): 105 kW/143 PS; Normverbrauch (WLTP): 4,9 l S/100 km; CO2-Ausstoß (WLTP): 113 g; Verbrauch firmenauto-Normrunde: 6,2 l D/100 km; Testverbrauch gesamt: 6,2 - 7,9; Ø 7,5 l S; getestet: 12/2021 Zum Testbericht

