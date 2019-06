Im Rahmen einer feierlichen Preisverleihung im Kursaal Bad Cannstatt in Stuttgart wurden in 15 Fahrzeugkategorien die Awards "Firmenauto des Jahres" vergeben. Am Start waren in jedem Segment die als Firmen- bzw. Geschäftswagen meistverkauften Modelle. Sie wurden mit Unterstützung des Marktforschungsinstituts Dataforce ermittelt – insgesamt 275 Fahrzeuge. Welches Modell in seiner Kategorie gewonnen hat, lesen Sie auf unserer Themenseite. Die detaillierten Bewertungen mit Bildergalerien gibt´s unterteilt nach Segmenten in den nachfolgenden Meldungen.

„Firmenauto des Jahres“ bereits seit 1999

Die Fachzeitschrift firmenauto vergibt den Award „Firmenauto des Jahres“ bereits seit 1999. In diesem Jahr wurden die besten Firmenwagen erstmals von einer hochkarätig besetzten Expertenjury gewählt. Diese setzte sich aus 137 Fuhrparkleitern sowie 15 Fuhrparkverantwortlichen unabhängiger Flotten- und Finanzdienstleister und fünf Chefredakteuren europäischer Fuhrparkmedien zusammen.

Die Gewinner der besten Firmenwagen auf einen Blick

Wie gut die Sieger im Detail abgeschnitten haben und welche Modelle auf den Plätzen zwei und drei gelandet sind, erfahren Sie in den Bildergalerien der nachfolgenden Meldungen.

Minicars

Importwertung: Fiat 500

Gesamtwertung: VW Up

Kleinwagen

Importwertung: Seat Ibiza

Gesamtwertung: VW Polo

Kompaktklasse

Importwertung: Škoda Octavia

Gesamtwertung: Audi A3

Mittelklasse

Importwertung: Škoda Superb

Gesamtwertung: Audi A4 und VW Passat

Obere Mittelklasse

Importwertung: Volvo S/V90

Gesamtwertung: Audi A6

Oberklasse

Importwertung: Tesla Model S

Gesamtwertung: BMW 7er

Kleiner Van

Importwertung: Renault Scénic

Gesamtwertung: VW Touran

Maxivans

Importwertung: Seat Alhambra

Gesamtwertung: Mercedes V-Klasse

Kleine SUV

Importwertung: Seat Arona

Gesamtwertung: VW T-Roc

Kompakte SUV

Importwertung: Škoda Karoq

Gesamtwertung: Audi Q3

Midsize SUV

Importwertung: Volvo XC60

Gesamtwertung: BMW X3

Große SUV

Importwertung: Volvo XC90

Gesamtwertung: BMW X5

Pick-up

Importwertung: Nissan Navara

Gesamtwertung: VW Amarok

Newcomer

Importwertung: Tesla Model 3

Gesamtwertung: Audi e-Tron

Elektrowertung