Die Fuhrparkbranche trifft sich vom 16. bis 18. April 2018 im Europa-Park Rust. Hier entscheiden rund 250 Flottenmanager im Rahmen von Europas größtem Praxistest, welche Modelle den begehrten Award "Firmenauto des Jahres 2018" in ihrer Kategorie erhalten. Zwei Monate vor Start der Veranstaltung wurden bereits über 80 Testwagen angemeldet, vom Kleinstwagen bis zum großen SUV, vom Kombi bis zur Luxuslimousine. Durchgeführt wird die Wahl zu den besten Dienstwagen vom Fachmagazin firmenauto und DEKRA.

Das Programm steht

Doch damit nicht genug: Es erwarten die Teilnehmer interessante Fachvorträge zu den Themen „Elektromobilität und Ladeinfrastruktur im Unternehmen“, zum Thema Sicherheit bei Dienstreisen "Terror und anderen Gefahren – wie Unternehmen ihre Mitarbeiter am besten schützen können" sowie zur derzeit heiß diskutierten Datenschutzrichtlinie "Bedeutung und kurzfristige Lösungsansätze für die Flotte". Außerdem ist unser Rechtsanwalt Urs Heck von der Kanzlei Völker mit einem Vortrag "Vermeidung von Risiken in der Halterhaftung" am Start und beantwortet während der ganzen Veranstaltung Fragen rund um rechtliche Aspekte der Flotte. Abgerundet wird die Vortragsreihe durch eine Podiumsdiskussion mit Experten aus der Praxis zum Thema "Ist der Diesel alternativlos für die Flotte? In welchen Einsatzmöglichkeiten Elektro- und Erdgasfahrzeuge heute bereits konkurrenzfähig sind."



Das erwartet die Teilnehmer

Es gibt zwei Gruppen: Mo/Di (16./17. April) sowie Di/Mi (17./18. April), jeweils mit einem Branchentreff am Ankunftsabend, an dem Fuhrparkmanager sich untereinander sowie mit Dienstleistern und Fahrzeugherstellern austauschen und netzwerken können. Am Dienstag gibt es für die Teilnehmer beider Gruppen Fachvorträge zu aktuellen Themen aus dem Flottenmanagement. Die Tester der zweiten Gruppe sind zusätzlich zur Preisverleihung am Abend des 18. April eingeladen, an der rund 300 hochrangige Gäste aus der Fuhrparkbranche erwartet werden. Firmenauto übernimmt alle Kosten für die Testfahrer (außer An- und Abreise), auch die Übernachtung sowie Verpflegung.



Sie sind für den Fuhrpark in Ihrem Unternehmen verantwortlich und interessiert?

Dann melden Sie so schnell wie möglich an, es gibt nur noch wenige Restplätze: anmeldung.firmenauto.de