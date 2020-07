firmenauto in die Jury berufen

Car of the Year

Car of the Year firmenauto in die Jury berufen

firmenauto in die Jury berufen

Car of the Year

Genug mobil gearbeitet: firmenauto nahm die gelockerten Corona-Vorschriften zum Anlass, die für das Geschäft mit Groß- und Firmenkunden verantwortlichen Vertriebschefs der Automobilhersteller nach Stuttgart zum firmenauto-Flottentag einzuladen. Vertreter von 13 Marken kamen, um sich über die Zukunft der Branche auszutauschen. Angereichert wurde die Veranstaltung durch hochkarätige Vorträge. Michael Gergen (Senior Account Manager von Dataforce) analysierte die Vertriebs- und Absatzchancen im deutschen Markt. Jonas Wagner (Berater von Berylls Strategy Advisors) gab einen Einblick in die Zukunft des Automobilhandels und die Chancen von Auto-Abos. Außerdem gaben Axel Schäfer und Marc-Oliver Prinzing vom Bundesverband Fuhrparkmanagement einen Einblick in die Lage der Flottenbetreiber. Im Rahmen der Veranstaltung übergab die firmenauto-Redaktion zudem die Awards von Firmenauto des Jahres. Eine Fachjury hatte zuvor online über die besten Dienstwagen in 20 Kategorien abgestimmt.

Firmenauto Flottentag 2020 Branchentreff in Stuttgart

Kostenloser Newsletter

E-Mobilität Testdrives

Who is Who Pkw