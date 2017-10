Wer würde nicht gern neue Automodelle bereits vor ihrer offiziellen Markteinführung testen? Beim firmenauto Test Drive in Schwäbisch Hall gab es auch in diesem Jahr wieder für 40 ausgewählte Fuhrparkleiter diese exklusive Möglichkeit. Über zwanzig Autos von zwölf unterschiedlichen Herstellern zeigten eine Vielfalt, die so in vielen Flotten noch nicht vertreten ist. Skoda brachte den brandneuen Karoq ins hohenloische, der erst am 4. November seine Händlerpremiere feiert. Dementsprechend war der kleine SUV fast immer auf Achse. Das strahlende Herbstwetter erlaubte ungezwungene und informative Gespräche mit den eigens angereisten Herstellervertretern.

Zoom Foto: firmenauto Die Fuhrparkleiter inspizieren die Testfahrzeuge genau.

Ohne Verkaufsdruck konnten sich die Testfahrer so über die Besonderheiten des neuen Mini Countryman SE informieren, der durch das eingesteckte Stromkabel Aufsehen erregte. Es handelt sich um einen Plugin-Hybriden, der bis zu 40 Kilometer rein elektrisch schafft. Ähnlich gut kann das der ebenfalls vertretene Kia Optima, dem zum Vergleich ein Modell mit Dieselmotor zur Seite gestellt war. An zwei Tagen standen die Autos auf dem Gelände von Signal Reklame zur Verfügung. Am Tag dazwischen war Zeit, auf dem 5. Signal Reklame Flottentag neue Kontakte zu knüpfen und alte zu pflegen. Die Folienprofis hatten wieder zahlreiche Branchenvertreter versammelt, die gut 200 Gästen Rede und Antwort standen. In bewährter Manier gab es interessante Fachvorträge zu den Themen Ladungssicherung und Assistenzsysteme. Zudem gab der Testleiter von "auto motor und sport" Jochen Albig zusammen mit Rennsportprofi Christian Menzel einen Einblick in den Testalltag unserer Verlagskollegen.

Alle Autos, die beim firmenauto Test-Drive dabei waren, finden sie hier.