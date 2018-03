Der "Firmenauto Test Drive" gilt für alle Fuhrparkleiter, die möglichst viele unterschiedliche Fahrzeugmodelle an einem Tag Probe fahren möchten, als echte Alternative zu "Firmenauto des Jahres". In dieses Jahr haben die Testfahrer erstmals die Möglichkeit zwischen zwei Veranstaltungsorten zu wählen. Die kompakte Tagesveranstaltung macht am 16. Oktober im SportSchloss in Velen Station - und im Anschluss an den SIGNal Reklame Flottentag, findet das Branchenevent am 19. Oktober bei unserem Partner in Schwäbisch Hall statt. Beide Orte bieten die perfekten Voraussetzungen für ausgiebige Testfahrten vor schöner Kulisse. Die Kombination des Test Drive an zwei unterschiedlichen Orten in diesem Jahr, wird zu einem absoluten Highlight.

Im Rahmen des "Firmenauto Test Drive" können sich Fuhrparkentscheider einen umfassenden Überblick über zahlreiche aktuelle Autos in verschiedenen Segmenten verschaffen. Sie bekommen eine Einweisung in die neue Technik der Fahrzeuge seitens der Hersteller. Großkundenbetreuer vor Ort informieren Sie über mögliche Finanzierungsformen. Nutzen Sie den Test Drive zudem für einen Informationsaustausch mit Kollegen und Herstellern. Die Redaktion von firmenauto ist ebenfalls vor Ort und steht Ihnen für Fragen und Anregungen zur Seite.

Hier geht´s zur Anmeldung: www.etmevents.de/fatestdrive

Programmablauf für Dienstag, den 16.10. und Freitag, den 19.10. 2018

bis 9.00 Uhr Individuelle Anreise und Akkreditierung

9.00 Uhr Offizielle Begrüßung aller Gäste mit Briefing zu den Testfahrten

9.15 Uhr Beginn der Testfahrten

12.30 Uhr Mittagspause

15.00 Uhr Kaffeepause

16.30 Uhr Ende der Testfahrten

Veranstaltungsorte

SIGNal Reklame GmbH

Max-Planck-Straße 3

74523 Schwäbisch Hall

Tel.: + 49.791.9747470

E-Mail: info@signal-reklame.de

Hotel SportSchloss Velen

Schlossplatz 1

46342 Velen

Telefon: +49 2863 203-0

E-Mail: info@sportschlossvelen.de