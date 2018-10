Beim firmenauto Test Drive 2018 hatten Fuhrparkleiter Gelegenheit, in Velen und bei Signal Design im Rahmen des dortigen Flottentags in Schwäbisch Hall aktuelle Autos zu testen.

Auch in diesem Jahr konnten knapp 40 Fuhrparkleiter beim firmenauto Test Drive wieder hochaktuelle Automodelle fahren. Taufrisch und noch nicht einmal bei den Händlern ist zum Beispiel der Kia Ceed in der Kombiausführung. Der kompakte Fünftürer hat sich in ersten Vergleichstests bereits gut gegen die deutsche Konkurrenz geschlagen und kam auch bei den Fuhrparkleitern gut an.

Der Auftakt der Veranstaltung war im nordrheinwestfälischen Velen, wo der Test Drive erstmals Station machte. Am 19. Oktober dann standen die Autos an bewährter Stelle in Schwäbisch Hall bereit. Dort gastierte firmenauto wie schon in den vergangenen Jahren bei Signal Design. Die Beschriftungsprofis feiern dieses Jahr ihr 20. Jubliäum.

Foto: Signal Design In Schwäbisch Hall feierte Signal Design am Vorabend des Test Drives 20-jähriges Jubiläum.

Bereits am Vortag fand die Jubiläumsfeier im Anschluss an den sechsten Signal Design Flottentag statt. Viele der zahlreichen Besucher blieben auch zu den unterhaltsamen Feierlichkeiten am Abend. Ausgeschmückt wurde das Event durch Ehrengäste wie Dante Thomas und Klaus Birk.

Am nächsten Morgen ging es nahtlos mit Testfahrten weiter: Ausgewählte Modelle von BMW, Kia und Seat standen bereit. Neben den Testfahrten blieb genug Zeit, mit den Herstellervertretern Gespräche über die Besonderheiten der neuen Autos zu sprechen und Kontakte mit Kollegen zu knüpfen. Im Rahmen des Programms fand zudem ein Fuhrpark-Workshop zum immer noch aktuellen Thema WLTP statt. In Velen wie in Schwäbisch Hall traf der Vortrag auf reges Interesse, es kam zu spannenden Gesprächen über die Auswirkungen des neuen Normverbrauchszyklus im Fuhrparkalltag.