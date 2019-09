Dabei sein lohnt sich. Sichern Sie sich ihre kostenlose Teilnahme an einem der beiden test drive-Events und melden sich hier an.

Nutzen Sie den firmenauto test drive nicht nur für ausführliche Probefahrten, sondern auch um sich Ihren Wissensvorsprung zu sichern. Dazu bringt die firmenauto- Redaktion die Teilnehmer in zwei Workshops á 20 Minuten zu folgenden Themen auf den neuesten Stand:

Profitieren Sie vom Know-how des firmenauto-Teams: Alles über WLTP, Abgasgesetzgebung und alternative Antriebe in zwei kompakten Workshops.

Who is Who Pkw