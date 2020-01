Der firmenauto test drive findet in diesem Jahr gleich an drei Terminen statt: 22. und 23. April in Fulda und am 9. Oktober in Schwäbisch Hall.

Der firmenauto test drive ist mehr als ein Tagesevent für Fuhrparkleiter. Neben ausführlichen Testfahrten ohne Zeitdruck und interessanten Workshops bietet das einzigartige Konzept die perfekte Networking-Plattform, um sich mit Fuhrparkverantwortlichen anderer Unternehmen und Vertretern der Hersteller auszutauschen und das eigene Netzwerk zu erweitern.

Schwerpunkt Elektromobilität

In diesem Jahr können die Teilnehmer aus gleich drei Testtagen an zwei Veranstaltungsorten den passenden Termin wählen. Der Schwerpunkt des diesjährigen test drive liegt auf Elektromobilität. Das heißt, die Teilnehmer können verstärkt Plug-in-Hybride und Elektroautos erstmals erfahren. Begleitet werden die Tagesveranstaltungen von Fachvorträgen rund um das Thema Ladeinfrastruktur und E-Mobilität in Flotten. Übrigens: Die Teilnahme am test drive in Schwäbisch Hall lässt sich prima mit einem Besuch des Signal-Flottentags am 8. Oktober 2020 verbinden.

Termine und Veranstaltungsorte 2020