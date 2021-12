Volles Haus in Hannover

firmenauto test drive 2021 Volles Haus in Hannover

Zweiter Aufschlag in Fulda

firmenauto test drive 2021 Zweiter Aufschlag in Fulda

Unterwegs in Schwäbisch Hall

firmenauto test drive 2021 Unterwegs in Schwäbisch Hall

Zweiter Aufschlag in Fulda

Unterwegs in Schwäbisch Hall

Die Veranstaltung ist für Fuhrparkverantwortliche kostenlos, für Verpflegung ist gesorgt. Anreise und auch eine eventuelle Übernachtung erfolgen in Eigenregie. Bei der Hotelbuchung sind wir Ihnen gerne behilflich. Interesse? Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an: veranstaltung@etm.de .

Aufgrund der positiven Resonanz und Nachfrage hat das firmenauto-Team entschieden, den test drive 2022 zu vergrößern und geht nun an fünf Standorten, verteilt über ganz in Deutschland, an den Start:

Kostenloser Newsletter

Who is Who Pkw

firmenauto Fahrtrainings