Volles Haus in Hannover

firmenauto test drive 2021 Volles Haus in Hannover

Zweiter Aufschlag in Fulda

Rückblick firmenauto test drive 2021 Zweiter Aufschlag in Fulda

Unterwegs in Schwäbisch Hall

Rückblick firmenauto test drive 2021 Unterwegs in Schwäbisch Hall

Zweiter Aufschlag in Fulda

Unterwegs in Schwäbisch Hall

Die Veranstaltung ist für Fuhrparkverantwortliche kostenlos, für Verpflegung ist gesorgt. Anreise und auch eine eventuelle Übernachtung erfolgen in Eigenregie. Bei der Hotelbuchung sind wir Ihnen gerne behilflich. Interesse? Hier geht´s direkt zur Anmeldung . Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an: veranstaltung@etm.de .

Der Parkplatz des firmenauto test drive füllt sich. Wieder sind neue Hersteller und Modelle dazugekommen. Welche genau, das erfahren Sie im Artikel. Hier haben wir für jedes Modell eine Minibildergalerie angelegt. Der test drive macht Station in Hannover, Köln, Fulda, Schwäbisch Hall und Leipzig. Sichern Sie sich jetzt Ihren Platz. Hier geht´s zur Anmeldung .

Kostenloser Newsletter

Who is Who Pkw

firmenauto Fahrtrainings