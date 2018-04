firmenauto ist bekannt für seine exklusiven Events. Einen Test Drive der ganz besonderen Art bieten wir interessierten Testfahrern im Spätsommer (Termin folgt) in Venedig an. Auf verschlungenen Pfaden fahren sie die Crème de la Crème italienischer Geschäftswagen quer durch die Lagunenstadt. Am Start sind alle hochkarätigen Modelle, vom viertürigen Sportcoupé bis zum Luxus-SUV.

Termin: Spätsommer 2018 (wird noch bekanntgegeben)

Ihr Programm: Die Testroute führt vom Sammelpunkt auf dem Markusplatz durch Cannaregio und Santa Croce zum Dorsoduro mit Kaffeestops in der Gondelfabrik "O sole mio" (Fahrzeugwechsel). Nachmittags: Offroad-Parcours - mit dem SUV über die Rialto-Brücke.

Alternatives Freizeitprogramm: Bungee-Jump von der Seufzerbrücke.

Abendprogramm (sponsored by Riva): Boots-Shuttle nach Murano. Besuch der gläserenen Abarth-Manufaktur. Tauchfahrten mit dem neuen Lamborghini Submarina Plug-in Hybrid (V10-Motor: 710 PS plus 2 Elektro-Außenbordmotoren à 170 PS). Abendessen und exklusive Weinprobe (sponsored by Vini della Laguna, Appelazione Mal di Testa). Abendausklang in Ihrem Fünf-Sterne-Hotel an der Bar "Il benzinaro felice" (sponsored by Agip).

Teilnehmer: Flottenmanager, Geschäftsführer, Vorstandsvorsitzende, Millionäre

Kosten: An- und Abreise tragen die Teilnehmer. Unterkunft, Verpflegung und Testprogramm sind für die Teilnehmer kostenlos.

Bewerben Sie sich jetzt formlos per Email an events@etm.de unter dem Stichwort "Test Drive Venedig" für einen der letzten kostenlosen Plätze.