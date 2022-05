Der firmenauto test drive fand in diesem Jahr zum ersten Mal in Köln statt. Und zwar nicht irgendwo, sondern im Rahmen der Messe „Polis Mobility“. Die rund 45 Teilnehmer hatten die Möglichkeit, 30 topaktuelle Fahrzeuge (fast ausschließlich elektrisch angetrieben) ausgiebig zu testen. Vom Fiat 500e über den Polestar 2 bis zum BMW iX. Mehr noch: Die Transporterfraktion war mit dem Fiat E-Ducato und dem Ford E-Transit vertreten.

CO2-Vorgaben für Firmenflotten

Das kam bei den Teilnehmern an: „Die Auswahl ist sehr repräsentativ, da ist für alle Needs was dabei“, stellte Dustin Vieren (Carglass) fest. Viele Flotten stecken derzeit am Anfang oder bereits mitten im Transformationsprozess zur Elektromobilität. Dabei sind CO2-Vorgaben der Geschäftsleitung häufig sehr ambitioniert. Umso wichtiger, dass die Verantwortlichen gut informiert sind. „Gerade in letzter Zeit sind viele neue Modelle auf den Markt gekommen“, betonte Dien Lenic (Nilos GmbH). Dabei spielt auch die Ladeinfrastruktur eine sehr große Rolle. Dazu kam der Vortrag "eMobilität in der Praxis – Laden, Batterie, Verbrauch" von der DKV sehr gut an.

Im Oktober starten die nächsten test drives

Fulda am 11. Oktober (3G Tagungshotel)

Schwäbisch Hall am 14. Oktober (im Anschluss an den Flottentag von Signal Design)

Leipzig am 18. Oktober (Hotel Globana Airport, Schkeuditz)

Die Veranstaltung ist für Fuhrparkverantwortliche kostenlos, für Verpflegung ist gesorgt. Interesse? Hier geht´s direkt zur Anmeldung.