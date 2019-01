Der firmenauto test drive findet 2019 gleich zweimal statt: am 15. Oktober im Dorint Parkhotel in Siegen und am 18. Oktober bei Signal Design in Schwäbisch Hall.

2019 geht der firmenauto test drive in eine neue Runde. Flottenverantwortliche haben dieses Jahr gleich zwei Möglichkeiten, die neuesten Fahrzeugmodelle in ungezwungener Atmosphäre ausführlich Probe zu fahren. Den Auftakt macht das Dorint Parkhotel in Siegen am 15. Oktober 2019. Im Anschluss an den Signal Flottentag (17.Oktober) findet am 18. Oktober der firmenauto test drive bei unserem Partner Signal Design in Schwäbisch Hall statt.

Netzwerken in persönlichem Rahmen

Neben den Testfahrten ohne Zeitdruck können die Teilnehmer sich mit Fuhrparkverantwortlichen anderer Firmen und den Vertretern der Hersteller austauschen. Die Redaktion von firmenauto ist ebenfalls vor Ort. Begleitet wird der firmenauto test drive von Fachvorträgen rund um das Thema Flottenmanagement. Damit bietet die Tagesveranstaltung perfekte Rahmenbedingungen zum Netzwerken und für einen regen Fachwissensaustausch. Selbstverständlich ist für Ihr leibliches Wohl gesorgt.

Das Praktische: Die Teilnahme am firmenauto test drive in Schwäbisch Hall lässt sich prima mit einem Besuch des 7. Signal Flottentags am 17. Oktober 2019 verbinden.

Auf einen Blick: Termine und Veranstaltungsorte

15. Oktober 2019: Dorint Parkhotel, Patmosweg 60, 57078 Siegen

18. Oktober 2019: Signal Design GmbH, Max-Planck-Straße 3-5, 74523 Schwäbisch Hall

Interesse? Schicken Sie uns eine Mail an veranstaltung@etm.de mit dem Kennwort firmenauto test drive. Wir informieren Sie, sobald eine Anmeldung möglich ist.