Testfahrten, Workshops und Netzwerken: Der firmenauto test drive findet am 15. Oktober in Siegen und am 18. Oktober in Schwäbisch Hall statt. Mit am Start sind (bislang) die neuesten Modelle von BMW, Kia, Seat, Skoda, Tesla und Volvo. Sie wollen dabei sein? Dann sichern Sie sich hier Ihre Teilnahme.