Kraftstoffverbrauch im Test Diese Fahrzeuge halten, was sie versprechen

Und in dieser Liste unsere Sprischlucker, also Fahrzeuge, die deutlich mehr verbrauchen als versprochen .

Hier finden Sie alle Modelle suchen, die prozentual am wenigsten von den Normangaben abweichen .

Wer sich ein neues Auto anschafft, will natürlich wissen, wieviel es verbraucht. Die Herstellerangaben sind da nur bedingt hilfreich, obwohl die im WLTP-Verbrauchszyklus vorgegebene Verbrauchsmessung nun deutlich näher an der Realität liegt als die vorherige NEFZ-Norm. Wir bei firmenauto fahren jeden Testwagen über eine eigene, 200 Kilometer lange Verbrauchsstrecke . In der Bildergalerie finden Sie die Werte aller unserer Testwagen, chronologisch sortiert ab 2017. Außerdem den Durchschnittsverbrauch während des gesamten Tests.

Ein Blick in die firmenauto-Testdatenbank: So viel verbrauchen aktuelle Fahrzeugmodelle im Alltag.

Volvo XC40 T5 Recharge R Design (Plug-in Hybride; Modelljahr 2020): 192kW/262 PS, Normverbrauch (WLTP): 2,1 l S/100 km; CO2-Ausstoß (WLTP): 48 g/km; Verbrauch firmenauto-Normrunde: 6,8 l S/100 km plus 5 kWh Strom/100 km; Testverbrauch gesamt: k. A., da immer abhängig, wie oft geladen wird. Getestet: 02/2020

Volvo XC40 T5 Recharge R Design (Plug-in Hybride; Modelljahr 2020): 192kW/262 PS, Normverbrauch (WLTP): 2,1 l S/100 km; CO2-Ausstoß (WLTP): 48 g/km; Verbrauch firmenauto-Normrunde: 6,8 l S/100 km plus 5 kWh Strom/100 km; Testverbrauch gesamt: k. A., da immer abhängig, wie oft geladen wird. Getestet: 02/2020

