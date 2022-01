Hier finden Sie alle Modelle suchen, die prozentual am wenigsten von den Normangaben abweichen .

Hier unten sind die Modelle in einzelne Fahrzeugklassen aufgeteilt.

In der Bildergalerie oben finden Sie die Werte aller unserer Testwagen, chronologisch sortiert ab 2017. Außerdem den Durchschnittsverbrauch während des gesamten Tests.

Wer sich ein neues Auto anschafft, will natürlich wissen, wieviel es verbraucht. Die Herstellerangaben sind da nur bedingt hilfreich, obwohl die im WLTP-Verbrauchszyklus vorgegebene Verbrauchsmessung nun deutlich näher an der Realität liegt als die vorherige NEFZ-Norm. Wir bei firmenauto fahren jeden Testwagen über eine eigene, 200 Kilometer lange Verbrauchsstrecke .

Ein Blick in die firmenauto-Testdatenbank: So viel verbrauchen aktuelle Fahrzeugmodelle im Alltag.

