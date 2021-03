Systeme andere Anbieter wie beispielsweise Drivers Check von Wollnik & Gandlau sind genauso einfach. Sie greifen per App auf die Kamera des Smartphones zu. Das aufgeklebte Siegel oder der Führerschein wird fotografiert, und die Daten ebenfalls ins System zur Kontrolle hochgeladen.

Fleet Innovation stellt nun ein System vor, das auf eine App verzichtet. Der Fahrer bekommt einen Link per Mail geschickt. Klickt er sie an, wird die Kamera der Laptops oder PC aktiviert, die den Barcode auf dem Führerschein fotografiert und die Daten ins System des Dienstleisters lädt. Bisher mussten die Kunden extra zu Prüfstellen wie Aral-Tankstellen fahren, fahren und den Barcode dort einlesen lassen.

Der Flottendienstleister Fleet Innovation stellt eine Möglichkeit vor, Führerscheine per Smartphone, aber auch ohne App zu kontrollieren.

