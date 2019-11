Das Portfolio von eeMobility umfasst Planung und Installation der Hardware mit Wallbox, Ladesäule oder Schnelllader entsprechend dem zu erwartenden Ladebedarf - samt intelligentem Lastmanagement. Zusätzlich werden Fernüberwachung, Entstörungsmanagement, ein Fahrer- und Zugangskartenmanagement, Kostenüberwachung mit Reportings sowie weitere Services angeboten. eeMobility bietet Unternehmen an, komplett mit Ökostrom und CO2-neutral zu laden.

F+SC stockt ihr Serviceangebot auf und bietet zusammen mit eeMobility aus München Firmenkunden mehr Dienstleistungen im Bereich der E-Mobilität an, beispielsweise für den Aufbau einer individuellen, bundesweiten Ladeinfrastruktur samt Abrechnung. Nach eigenen Angaben ist F+SC die einzige Fuhrparkmanagementgesellschaft in Deutschland, die das gesamte Spektrum von der Beratung über die Lieferung, die Verwaltung, die technische Betreuung, die Rücknahme bis hin zur Verwertung aus einer Hand bietet. Alle Mitglieder des Netzwerks sollen die gleichen hohen Beratungs-, Vertriebs- und Serviceleistungen erfüllen.

Die Fuhrparkmanagement-Gesellschaft Fleetcar + Service Community geht eine Partnerschaft mit eeMobility ein und erweitert so ihr Angebot für Flottenkunden, die auf E-Autos umsteigen wollen.

