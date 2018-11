Wechsel an der Spitze

Daimler Financial Services

Daimler Financial Services

Horst Hirte soll als Business Development Manager bei der Fleetcar + Service Community (F+SC) die Partner-Händler rund um das Fuhrparkmanagement beraten. Auf diese Weise will das Fuhrparkmanagement-Unternehmen betriebliche Abläufe optimieren und strategische Entwicklungen gewinnbringend steuern. Horst Hirte verfüge über mehr als 20 Jahre Berufserfahrung im Fuhrparkmanagement. Aus der Anstellung als Abteilungsleiter des Bereichs Kundenbetreuung bei einem Mitbewerber, wechselte der heutige Business Development Manager vor rund sechs Jahren in den Verbund der F+SC. Bislang war er als Verkaufsleiter im Autohaus Knubel in Münster für den Bereich Groß- und Gewerbekunden zuständig.

Who is Who Pkw