Die Idee von Corporate Carsharing ist nicht neu. Auch im größeren Maßstab gibt es schon einige Fuhrparks, die seit Jahren entsprechende Systeme mit großem Erfolg einsetzen. Die Auslastung der einzelnen Fahrzeuge steigt, in Einzelfällen kann gar auf die ein oder andere Neuanschaffung verzichtet werden.

Nun springt auch die Daimler-Tochter Smart auf den Zug auf. Die Kleinstwagenspezialisten bieten ihren Gewerbekunden mit fleetshare eine App an, die ein eigenes Carsharing im Fuhrpark zulässt. In Kooperation mit der Caritas in Nordrhein-Westfalen testet Smart die Plattform ab sofort mit 165 Elektro-Smarts. Sie kommen an zehn Standorten täglich im Pflegedienst zum Einsatz. Daniel Lescow, Leiter Marken- und Produktmanagement bei Smart, sagt: "Durch die intelligentere Nutzung des bestehenden Fuhrparks werden die Flotten unserer Kunden effizienter, ökologischer und transparenter zu betreiben." Der bei der Übergabe der E-Smarts anwesende Wirtschaftsminister von Nordrhein-Westfalen, Andreas Pinkwart, zeigt sich von der Neuanschaffung überzeugt: "Ich freue mich sehr, dass die Caritas jetzt in die Nutzung elektrischer Antriebe einsteigt. Gerade für die eher kurzen Strecken, die Pflegedienste täglich zurücklegen, sind die kleinen und effizienten E-Fahrzeuge ideal und werden einen spürbaren Beitrag zum Klimaschutz und zur Reduzierung der Emissionen in unseren Innenstädten leisten."

Die fleetshare-App soll dabei flexibel an die eigenen Bedürfnisse anpassbar sein. Kunden können das Carsharing unter eigenem Namen mit eigenem Design, Impressum und eigenen Nutzungsbedingungen anbieten. Ebenso können Kunden individuell entscheiden, wer auf die Fahrzeuge zugreifen darf, er kann als Anbieter Mietzeiträume sowie zulässige Kilometer festlegen und soll in Zukunft die Möglichkeit haben, seine Fahrzeuge kostenpflichtig zu verleihen, digitale Fahrtenbücher zu führen und Führerscheine zu verifizieren. Per App können die Fahrer Buchungen anfragen. Je nach Einstellung akzeptiert das System die Buchung, sobald alle erforderlichen Kriterien erfüllt sind.