Mehr als 200 Aussteller, 9.000 Quadratmeter Fläche und ein Vortragsprogramm, das sich sehen und hören lassen kann: Innerhalb von zwei Jahren entwickelte sich die Fuhrparkmesse "Flotte!" unserer Kollegen von "Flottenmanagement" zu einem festen Branchenevent. Die dritte Auflage findet wie im Vorjahr auf dem Messegelände in Düsseldorf statt. Wer dabei sein will, muss früh aufstehen: Die beiden Ausstellungstage am 21. und 22. März starten schon um acht Uhr mit einem Business­früh­stück. Um neun Uhr beginnen die Workshops und Vorträge, die sich bis in den späten Nachmittag ziehen, unterbrochen von einer zweistündigen Mittagspause.





Die Themen der Vorträge decken das bunte Portfolio des Flottenmanagements ab: Es wird um Ausschreibungen gehen, um Sonder- und Spezialfahrzeuge in kommunalen Fuhrparks, um die Dienstwagensteuer und Unfallabwicklung. Auch Mobilitäts­themen stehen auf der Agenda, beispielsweise, wie sich die Abteilun­gen Reise und Flotte ergänzen oder mitein­ander verschmelzen.





Round-Table-Gespräche sollen das Vortrags­programm ergänzen. Themen wie "Maßnahmen zur Schadenreduzierung" oder "Praktische Um­setzung der UVV" werden zum Großteil von Flottenmanagern moderiert, die ihre praktischen Erfahrungen mit den Besuchern teilen.

Im Loungebereich der Ausstellung stehen während der Messe Experten zu verschiedenen Themen für direkte Gespräche und Fragen zur Verfügung. Das sind beispielsweise Anwälte, Steuerberater oder Spezialisten für Tankkarten, Leasing oder Schadenregulierung.





Die wichtigsten Infos