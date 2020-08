Und so geht's: Interessenten registrieren sich kostenlos als Fachbesucher auf www.flotte.digital und melden sich mit ihrem Code für Roundtables, Vorträge und Workshops an. Auch persönliche Gesprächstermine mit Ausstellern können vereinbart werden. Die ausstellenden Unternehmen präsentieren sich auf Microsites, die als virtuelle Messestände fungieren und alle nötigen Informationen zum Aussteller bereithalten sollen. Man kann Unternehmen suchen oder das Angebot nach Kategorie durchstöbern, etwa "Kommunales“.

Fachbesucher können sich einfach die Punkte herauspicken, die Ihnen gefallen – und in der Zwischenzeit ganz normal weiterarbeiten. An viereinhalb Tagen – jeweils 2,5 Stunden vormittags und nachmittags sowie am Freitagvormittag – tauschen sich Fuhrparkverantwortliche wie gewohnt mit anderen Entscheidern und Dienstleistern aus, nehmen am umfangreichen Fachprogramm teil oder bilden sich weiter. Gleichzeitig werden die über 250 erwarteten Aussteller nach bestimmten Themenbereichen kategorisiert, wodurch Sie schnellst möglichst den passenden Anbieter finden und mit ihm ein Video-Livegespräch führen können.

Die letzten Jahre traf sich die Flottenbranche noch in Düsseldorf, dieses Jahr fiel die Messe Corona zum Opfer. Alternativ haben die Kollegen von "Flottenmanagement" nun ein digitales Format entwickelt. Die virtuelle Messe findet vom 14. bis 18. September statt. Dort sollen Kontakte geknüpft und gepflegt werden. Außerdem gibt es Weiterbildungsmöglichkeiten sowie die Möglichkeit für Gespräche mit potentiellen Lieferanten und Geschäftspartnern. Um die oftmals ganz unterschiedlichen Bedürfnisse der Fuhrparkentscheider gerecht zu werden, wurde das Themenspektrum im Vergleich zu „Flotte! Der Branchentreff“ 2019 nochmals erweitert.

Kostenloser Newsletter

firmenauto Fahrtrainings

E-Mobilität Testdrives

Who is Who Pkw