Dr. David Gabrysch, Geschäftsführer Euromaster Deutschland und Österreich: „Unser Ziel ist eine bundesweite Vor-Ort-Serviceoffensive für unsere PKW-Flottenkunden. Gerade lokale Unternehmen, die zu groß sind, um alles selbst zu machen, brauchen in der Regel eine gute umfassende Betreuung, wenn es um ihre Fahrzeuge geht.“

Die Reifen- und Werkstattkette Euromaster will sich intensiver um kleinere und mittlerere PKW-Flottenkunden kümmern. Dafür stellt die Michelin-Tochter bundesweit neue Key-Account-Manager ein, die den Kunden bei allen Services zur Seite stehen sollen. Den Anfang haben die Ballungsräume im Ruhrgebiet und die Großräume Hamburg und München bereits gemacht.

Euromaster will Großkunden in Ballungsräumen intensiver betreuen und stellt mehr Key-Accounter ein.

Flottenbetreuung von Euromaster Mehr Service in Ballungsgebieten

