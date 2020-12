Der November hatte es in sich. Viele Unternehmen beklamen endlich die lange gelieferten Geschäftswagen ausgeliefert, die Staus in den Zulassungsstellen scheinen sich aufzulösen. Unterm Strich verzeichnet Dataforce für den Flottenmarkt den höchsten Novemberwert überhaupt, mit einem Plus von 5,1 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat. Auch die privaten Kunden waren in Kauflaune, ließen 114.356 Pkw zu - seit den Boommonaten der Abwrackprämie ist das ein neuer Rekord.

Woran liegt's? Vor allem an der reduzierten mehrwertsteuer sowie der Umweltprämie für E-Autos und Plug-in Hybride. Außerdem schießen viele Hersteller noch ein paar Tausend Euro zu, um möglichst viele elektrifizierte Modelle auf die Straße zu bringen und ihren CO2-Flottenwert zu senken. Denn 2020 wird erstmals abgerechnet: Die Autohersteller müssen den CO2-Flottengrenzwert von 95 Gramm pro Kilometer einhalten. Ansonsten drohen Strafzahlungen in Milliardenhöhe.

Unterm Strich stiegen die Zulassungezahlen von Plug-in Hybriden um 432 Prozent, E-Autos um sagenhafte 679 Prozent. Benziner, Diesel und Vollhybride ohne Stecker verloren dagegen zusammen 9 Prozent. Anteilsmäßig machten die elektrifizierten Modelle fast ein Viertel des Marktes aus.

Zahlen von Vermietern, Handel, Herstellern brechen ein

Ein gänzlich anderes Bild ergibt sich im November bei den Autovermietern. Sie rechnen angesichts der Coronazahlen und -Maßnahmen weiterhin mit einer schwachen Nachfrage und haben fast 40 Prozent weniger Autos zugelassen. Die Eigenzulassungen der Hersteller gaben um 37,0 Prozent nach und waren so niedrig wie seit 2005 nicht mehr. Auch der Fahrzeughandel setzte bei seinen Eigenzulassungen den Rotstift an und lag 17,3 Prozent unter dem Vorjahresmonat. Hierbei spielen aber auch die hohen Vergleichswerte aus 2019 eine Rolle. Gegenüber November 2018 fallen die Händlerzulassungen nur um 3,0 Prozent.

Logistiker stützen Transportermarkt

Der Transportmarkt wuchs im November zum dritten Mal in Folge und das fünfte Mal in diesem Jahr. Die Zulassungen von leichten Nutzfahrzeugen und Pkw-Utilities kletterten um 8,0 Prozent. Der kumulierte Rückstand auf 2019 verringerte sich auf 10,9 Prozent. Bei den Marktsegmenten entsprechen die Vorzeichen denen des Pkw-Markts – mit einer wichtigen Ausnahme: die Autovermieter meldeten 24,4 Prozent mehr Transporter an und rüsten sich damit dafür, Logistikdienstleister im Vorweihnachtsgeschäft mit Leihtransportern zu unterstützen.