Top 10 in Firmenflotten

Top 10 in Firmenflotten Die beliebtesten Minicars

Alternative Antriebe in Flotten

Alternative Antriebe in Flotten Langsamer Umstieg

Erstaunlicherweise sind die verkäufe von Autos mit Dieselmotor nicht so stark eingebrochen wie allgemein vorhergesagt. Schon im November war absehbar, dass Firmenkunden verstärkt Diesel bestellen, speziell Modelle, die Euro 6d-Temp schaffen. Im Dezember steigerte sich der Dieselanteil nochmals, sodass Selbstzünder 35,0 Prozent des Gesamtmarktes ausmachen, der höchste Wert seit mehr als einem Jahr.

Auch der Flottenmarkt fiel aufgrund der Marktproblematik unter sein Vorjahresniveau (minus 3,2 Prozent). Dennoch erreichte er mit 818.859 neuzugelassenen Pkw immer noch eines der besten Resultate seit Beginn der Dataforce Aufzeichnungen im Jahr 2001. Im Gegensatz dazu konnte der Privatmarkt sein Vorjahresergebnis überbieten (plus 2,0 Prozent). Zwar war auch dieses Segment ab der zweiten Jahreshälfte mit Lieferverzögerungen konfrontiert, die Zulassungen konnten aber durch die Dieselprämien zu Beginn des Jahres ordentlich nach oben getrieben werden.

Bei Betrachtung des gesamten Jahres 2018 sieht es aber gar nicht so schlecht aus. Gegenüber 2017 sank die Zahl der Neuzulassungen insgesamt nur um 0,2 Prozent. 2018 wurden knapp 3,44 Millionen Pkw zugelassen. Die Sondereinflusskanäle kamen dabei auf die gleiche Wachstumsrate wie der Gesamtmarkt (minus 0,2 Prozent). Haupttreiber waren dabei die Eigenzulassungen des Fahrzeugbaus (minus 4,0 Prozent), während der Fahrzeughandel (plus 0,6 Prozent) und die Autovermieter (plus 1,7 Prozent) etwas mehr Fahrzeuge zuließen.

Genau wie der Pkw-Markt gaben die Neuzulassungen von leichten Nutzfahrzeugen und Pkw-Utilities im Dezember nach (minus 3,7 Prozent). Sowohl der Privatmarkt (minus 2,0 Prozent) als auch der Flottenmarkt (minus 13,6 Prozent) waren im Minus, während die Sondereinflüsse aufgrund der hohen Fahrzeugbau-Eigenzulassungen ihr Volumen leicht erhöhten (plus 1,0 Prozent).

WLTP und kein Ende: Trotzdem lief das Jahr 2018 für die Autohersteller gar nicht so schlecht. Selbst mit einem Minus bei den Neuzulassungen war es sogar eines der besten Jahre seit 2001.

Flottenmarkt 2018 War doch gar nicht so schlimm

Who is Who Pkw