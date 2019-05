Diesel in Flotten weiter begehrt

Bei den taktischen Zulassungen der Hersteller, Händler und Vermietern gab es eine Entspannung. So gingen die Eigenzulassungen der Hersteller um 14,2 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat zurück. Bei den Händlerzulassungen verzeichnen die Statistiken einen Rückgang um 2,6 Prozent, bei den Autovermietern betrug der Rückgang gar 9,3 Prozent im Vergleich zum April 2018

Der Privatmarkt hingegen stand unter umgekehrten vorzeichen. Hier mussten die Autohersteller kleine Verluste hinnehmen. Das Neuzulassungs-Ergebnis aus dem Vorjahresmonat verfehlten die Pkw-Produzenten knapp um 0,6 Prozent. Mit 120.049 neuzugelassenen Autos erreichte der Kanal laut Dataforce dennoch eines der besten April-Ergebnisse seit dem Abwrackrpämien-Hoch von 2009. Das lag laut Dataforce möglicherweise auch am wiederkehrenden Vertrauen in den Dieselantrieb. Eine vorläufige Auswertung der Kraftstoffarten ergebe den bislang höchsten Selbstzünderanteil, so Dataforce.

Der relevante Flottenmarkt ist laut den Marktanalysten von Dataforce weiter auf Wachstumskurs. Im vierten Monat des Jahres geht es bei den Zulassungen bergauf: Die gewerblichen Neuzulassungen ohne Eigenzulassungen von Herstellern, Händler und Mietwagenfirmen stiegen um starke 9,2 Porzent. Absolut kamen so 78.672 Neuanmeldungen von Autos von Fuhrparkverantwortlichen. Der bisherige Rekordwert von einem Monat April konnte so um über 4.000 Einheiten übertroffen werden.

Auf den ersten Blick hat sich der Pkw-Markt im April 2019 kaum verändert. Der Marktanalyst Dataforce findet dennoch interessante Verschiebungen. So sanken die Privatzulassungen deutlich.

