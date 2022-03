Weiß am beliebtesten

Autofarben weltweit Weiß am beliebtesten

Nachdem der Marktanteil von BEV im Januar deutlich zu Gunsten von Benzinern gefallen ist, dreht sich die Entwicklung im Februar wieder um: Ein Plus von 54,9 Prozent im Vergleich zu Februar 2021 zeigt, dass E-Autos wieter im Aufwnd sind. Besonders private Käufer greifen gerne bei E-Autos zu. Mittlerweie jeder fünfte privat zugelegte Neuwagen fährt elektrisch. Aber auch Unternehmen nutzen die bessere Verfügbarkeit von BEV, um ihre Fuhrparks aufzufüllen (+ 57,0 Prozent): Plug-in-Hybride sind dagegen als Dienstwagen weniger beliebt (- 13,7 Prozent). Im Februar kamen sie im Flottenmarkt sogar auf den niedrigsten Marktanteil seit September 2020.

Im Februar verlangsamte sich das Wachstum des Pkw-Markts um 3,2 Prozent. Dafür haben Firmen und Flottenbetreiber erstmals seit Juni letzten Jahres wieder mehr Neuwagen zugelassen (+ 6,1 Prozent). Kräftig aufwärts ging es bei den privaten Zulassungen (+ 21,1 Prozent). Fahrzeugbau und Handel ddagene (- 10,6 Prozent und - 4,7 Prozent) ziehen den Markt nach unten. Allerdings ist auch dort in den vergangenen Monaten ein Aufwärtstrend zu beobachten. Die Autovermieter (– 26,8 Prozent) leiden scheinbar noch immer unter dem reduzierten Mobilitätsbedarf sowie unter den Lieferschwierigkeiten der Hersteller

Kostenloser Newsletter

Who is Who Pkw

firmenauto Fahrtrainings