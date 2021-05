Der April 2021 hat auf den ersten Blick das Zeug zum Rekordmonat: Laut Dataforce übertrafen die Neuzulassungen bei Pkws den Vorjahreswert um satte 90 Prozent. 229.650 Autos wurden im April so erstmals zugelassen. Das starke Wachstum zieht sich dabei durch alle Marktsegmente, am stärksten ging es jedoch bei den Autovermietern bergauf. Die ließen im April um 321,1 Prozent mehr Autos zu als noch vor einem Jahr. Beim Privatmarkt fiel das Wachstum mit 55,5 Prozent etwas weniger fulminant aus. Der relevante Flottenmarkt legte um knapp 76 Prozent zu, gut 72.000 Dienstwagen erhielten im April erstmals eine Zulassung. Der Fahrzeughandel stockte seinen Bestand an Vorführwagen auf und ließ 172 Prozent mehr Autos zu als letzten April. Auch die Autohersteller trieben das Wachstum: Um knapp 85 Prozent stiegen hier die Zulassungen an.

Foto: Dataforce

Auch in der kumulierten Betrachtung seit April entwickelt sich der Flottenmarkt stärker als 2020. Um 14,5 Prozent mehr Fuhrparkzulassungen als im Vorjahreszeitraum zeigen einen stabilen Erholungstrend.

Firmenwagen einkaufen Automobilvertrieb neu gedacht

Dass das Wachstum im April gar so stark ausfällt, hat laut Dataforce einen einfachen Grund: Letztes Jahr waren die Neuzulassungen während des ersten Lockdowns drastisch eingebrochen. Vom Vorkrisenniveau ist der Markt auch jetzt noch ein ganzes Stück entfernt. Immerhin kommt der Flottenmarkt inzwischen wieder auf vergleichbare Zulassungszahlen wie 2018 und 2019, wie Dataforce analysiert. In der nahen Zukunft erwartet Dataforce auch beim Privatmarkt eine deutliche Erholung. Der Trend zur Elektrifizierung hält ungebrochen weiter an. Im April 2021 waren 22,1 Prozent der neuen Pkw entweder Plug-in Hybride oder Elektroautos. Bei Firmenwagen lag der Anteil sogar bei 26,4 Prozent.