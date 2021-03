Peugeot 3008 in seiner Klasse vorn?

Die taktischen Zulassungen von Herstellern und Händlern zeichnen ein gemischtes Bild. Der Handel leidet unter den Lockdown-Maßnahmen und fuhr dementsprechend seine Eigenzulassungen um 25 Prozent zurück. Die Autohersteller wollen ihre Produktion stabil halten und ließen so nur 9,9 Prozent weniger Autos auf sich selbst zu als vor einem Jahr. Bei den Autovermietern vermeldet Dataforce eine leichte Verbesserung der Lage: Während das Minus bei den Neuzulassungen dort zwischen März 2020 und Januar 2021 bei 35 Prozent lag, verringerte sich der Rückgang im Februar trotz Lockdown auf 14,2 Prozent gegenüber dem von Corona noch verschonten Vorjahresmonat.

Die Flottenzulassungen fielen um 10,8 Prozent gegenüber Februar 2020 und ließen damit nicht so stark nach wie der Privatmarkt. Absolut lagen die Neuzulassungen bei Fuhrparks dieses Jahr in etwa auf dem Niveau von Februar 2018. Gerade größere Fuhrparks sind nicht auf den direkten Kontakt zu Händlern angewiesen, die Zulassungen konnten also weitgehend ungestört von Lockdown-Maßnahmen stattfinden. Bei den Firmenwagen meldet Dataforce einen Anteil von Plug-in Hybriden und E-Autos von zusammen etwa 25 Prozent.

Bei den Kraftstoffarten zeigt sich dabei ein deutlicher Umbruch: Während der Absatz von Benziner um fast die Hälfte einbrach, legten Plug-in Hybride gegenüber dem Vorjahresmonat um 410 Prozent zu. Elektroautos wurden mit einem Plus von 210 Prozent drei mal so häufig zugelassen wie im Vorjahr. Dataforce vermutet hier auch Effekte langer Lieferzeiten bei E-Autos.

Im Januar 2021 brachen die Pkw-Neuzulassungen im Vorjahresvergleich noch um 31,1 Prozent ein, der Februar verlief mit 19 Prozent Rückgang schon etwas weniger dramatisch. Wie schon im Januar vermelden die Marktspezialisten von Dataforce für den Privatmarkt den stärksten Rückgang. Neben den Händlerschließungen hat darauf auch die wiedereingeführte höhere Mehrwertsteuer einen Anteil, so dass private Halter im Februar 26,8 Prozent weniger neue Pkw anmeldeten.

