Unterm Strich sorgten wohl Nachholleffekte für den Ansturm auf die Zulassungsstellen. Viele Autos wurden in den letzten vier Monaten wegen des Lockdowns verspätet produziert und ausgeliefert, Kaufentscheidungen wurden aufgeschoben. Private Käufern freuen sich über die Mehrwertsteuersenkung. Trotzdem warnt Dataforce schon, dass man im Herbst wieder mit rückläufigen Zahlen rechnen muss.

Im Fahrzeughandel und bei den Autovermietern bleibt die Situation dagegen angespannt. Die Zulassungen konnten sich nicht vom Stand des letzten Monats absetzen und blieben um über 20 Prozent hinter ihren Vergleichswerten vom Juli 2019. Grundsätzlich ist ein Rückgang der taktischen Zulassungen begrüßenswert. In der aktuellen Marktsituation könnten allerdings zusätzliche Händlerzulassungen dazu beitragen, die Auslastung der Werke zu erhöhen und den Rückgang im Gesamtjahr abzufedern.

Auch der Fahrzeugbau fährt aus dem Krisenmodus. Die Eigenzulassungen der Hersteller kletterten im Vergleich zum Juni um knapp 60 Prozent und näherten sich so bis auf 5,1 Prozent dem Stand von vor einem Jahr.

Aber auch der Flottenmarkt präsentiert sich in guter Form. Zwar wurde das Spitzenergebnis aus dem Juli 2019 knapp um 5,4 Prozent verfehlt, mit 84.675 Neuzulassungen sorgten die Flottenbetreiber für das zweitbeste Juli-Ergebnis der Dataforce Aufzeichnungen. Auch gegenüber den Zahlen aus dem Juni 2020 kann sich das Ergebnis mit einem Wachstum von 49 Prozent sehen lassen.

In den letzten Monaten war beim Blick auf die Zulassungszahlen die Regel: Flotte hui, private Verkäufe ...oh je. Doch im Juli dreht sich das Bild: Als Gewinner des Monats kristalliert sich der Privatmarkt heraus. Laut Dataforce ließen die privazen Käufer so viele Neuwagen zu, wie in keinem Juli seit der Abwrackprämie 2009. Das Wachstum zum Vorjahresmonat betrug 7,1 Prozent. Im Vergleich zum Juni 2020 kletterten die privaten Zulassungen um fast 80 Prozent.

Der monatliche Blick von Dataforce auf die Zulassungszahlen lässt Hoffnung aufkommen. In manchen Sparten ging's sogar richtig steil bergauf. Nur eine Segment krankt weiter

