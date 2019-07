Top 10 Bestseller in Firmenflotten

In der Halbjahresbilanz übertrafen die Transporterzulassungen den Vorjahreszeitraum um 8,7 Prozent. Hier fallen vor allem die starken Zuwächse im Bereich Fahrzeughandel (plus 12,9 Prozent) und Autovermieter (plus 21,6 Prozent) auf. Auch der Flottenmarkt legte mit 9,0 Prozent noch leicht überdurchschnittlich zu. Die Transporterzulassungen von Privatpersonen und dem Fahrzeugbau wuchsen zwar schwächer, übertrafen aber ebenfalls ihre Vergleichswerte aus dem Vorjahr.

Im Juni geriet auch der Transportermarkt in den Strudel der fehlenden Arbeitstage. Die Neuzulassungen von leichten Nutzfahrzeugen und Pkw-Utilities fielen um 5,6 Prozent. Erst nach der Bereinigung liegt der Markt wieder im Trend der letzten fünf Monate (plus 2,5 Prozent).

Privatmarkt runter, Flottenverkäufe hoch: So einfach lässt sich das erste Halbjahr 2019 zusammenfassen. Denn Flottenbetreiber (ohne Handel, Hersteller und vermieter) brachten bis Ende Juni 2019 satte neun Prozent mehr Autos auf die Straße als im Vorjahreszeitraum. Ein ähnliches Bild ergibt laut Dataforce der Blick alleine auf die Zulassungszahlen des Juni: Flotte plus 8,9 Prozent, zumindest, wenn man die Zahl der Arbeitstage berücksichtigt. Dagegen halten sich die privaten Käufer sehr zurück (minus zehn Prozent).

