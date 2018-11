Elektroautos in Europa

Im Transportermarkt sind von der WLTP-Einführung nur die Modelle mit Pkw-Zulassung betroffen. Als Nutzfahrzeug zugelassene Lieferwagen und Transporter müssen erst ab September 2019 nach Euro 6c homologiert werden. Dementsprechend entwickelte sich dieser Markt etwas besser. Ohne Berücksichtigung der zusätzlichen Arbeitstage kletterten die Neuzulassungen um 2,6 Prozent. Bereinigt war der Rückgang relativ moderat (minus 2,9 Prozent). Der Flottenmarkt blieb auch nach Berücksichtigung der Feiertage im Plus (plus 3,5 Prozent bereinigt).

Den stärksten Rückgang musste im Oktober der Privatmarkt verkraften. Dataforce vermutet zum einen, dass Euro 6c homologierte Neuwagen einiger Marken kaum lieferbar waren. Außerdem ist der Markt voll von günstigen Tageszulassungen. In Verbindung mit den momentan fehlenden Dieselprämien wuchs der bereinigte Rückstand zu 2017 daher auf 14,9 Prozent an.

Im Flottenmarkt, also den gewerblichen Neuzulassungen ohne Fahrzeughandel, ‑bau und Autovermietern, betrug das bereinigte Minus 14,3 Prozent. Die Marktbeobachter von Dataforce vermuten, dass sich viele Unternehmen schon vor der verbindlichen Einführung des neuen Abgastests mit den benötigten Firmenwagen eingedeckt hatten und aufgrund langfristiger Lieferverträge sowie einer stärkeren Markenbindung seltener bereit sind, auf ein anderes Fabrikat umzusteigen. Viele der im Flottenmarkt starken Hersteller und Importeure konnten im Oktober nur einen Teil ihrer Modelle liefern. Besonders betroffen ist der VW-Konzern. Bei Audi brachen die Verkäufe in Europa um 52,7 Prozent ein. Etwas glimpflicher kam VW mit einem Minus von 11,7 Prozent in Deutschland davon.

