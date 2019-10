Neuzulassungen in EU

Neuzulassungen in EU Dieselanteil sinkt weiter

Fast unbemerkt blieb, dass mittlerweile auch der Verbrauch von Transporter nach WLTP gemessen werden muss. Scheinbar lief dabei aber alles glatt. Im September wurden fast genauso viele leichte Nutzfahrzeugen und Hochdachkombis verkauft wie 2018. Beim Blick in die Marktsegmente sticht vor allem der sehr hohe Anstieg der Eigenzulassungen im Fahrzeugbau hervor (plus 64,5 Prozent). Da das Marksegment aber nur 4,5 Prozent der Transporterzulassungen ausmacht, bleibt der Einfluss auf den Gesamtmarkt überschaubar.

Mittlerweile sind wieder alle Modelle lieferbar und der Markt hat sich beruhigt. So entsprechen die von Dataforce für den Flottenmarkt ermittelten 67.405 Neuzulassungen in etwa dem langjährigen Niveau. Erstaunlich eigentlich angesichts der Tatsache, dass mit der Evap-Prüfung (der sogenannten Verdunstungsrate von Benzin oder Diesel) die nächste WLTP-Stufe gezündet wurde. Aber scheinbar haben die Hersteller aus dem letztjährigen Drama gelernt. Auch das kumulierte Wachstum von 12,7 Prozent gegenüber Januar bis September 2018 zeigt, dass die Nachfrage nach Firmenwagen weiter ansteigt.

Nach dem Auf und Ab der vergangenen Monate stabilisieren sich die Verkäufe an Großkunden. Die privaten Käufer halten sich aber weiterhin zurück.

Who is Who Pkw