Top Ten Bestseller in Firmenflotten 2020

Richtig ab geht's im Transportermarkt.43.998 Neuzulassungen markieren den höchsten Septemberwert für leichte Nutzfahrzeugen und Pkw-Utilities in den Dataforce Aufzeichnungen. Das Wachstum zum Vorjahresmonat liegt bei beeindruckenden 28,1 Prozent. Durch den Boom bei Wohnmobilen stiegen die privaten Neuzulassungen mit 55,3 Prozent am stärksten. Der Zuwachs von 31,6 Prozent bei den Flottenzulassungen zeigt jedoch, dass der Steigerung auf einer breiten Basis steht.

Fahrzeugbau und Fahrzeughandel sowie die Autovermieter ließen hingegen weniger Pkw zu als im letzten normalen September 2017. Durch die Zurückhaltung bei den taktischen Zulassungen, reduziert der Händel seine Bestände an jungen Gebrauchten. Bei den Mietwagen leidet die Nachfrage laut Dataforce noch stärker unter den Corona-bedingten Einschränkungen.

Keinen neuen Rekord gibt es bei den Fahrzeugverkäufen an private Kunden. Trotzdem setzt sich der Privatmarkt mit einem Zuwachs von 18,2 Prozent nicht nur deutlich vom Ergebnis des Vorjahresmonats ab, sondern erreicht auch 3,9 Prozent mehr Neuzulassungen als im Mittel der letzten zehn Jahre.

Im Herbst 2019 dümpelte das Geschäft mit Firmenkunden etwas, die neuen Abgasnormen verzögerte die Auslieferungen der Hersteller. Das erklärt die hohe Wachstumsrate bei den Fahrzeug-Neuzulassungen im September 2020. Exakt 73.165 Pkw Firmenwagen ließen die Unternehmen in Deutschland zu, 8,4 Prozent mehr als im Vorjahresmonat. Damit wurden nicht nur erstmals in diesem Corona-gebeutelten Jahr wieder mehr Autos verkauft beziehungsweise angemeldet als im Vergleichszeitraum 2019. Der Wert liegt zudem 2,5 Prozent über dem bisherigen September-Höchstwert von 2017.

Im September 2020 dreht der Flottenmarkt erstmals wieder deutich ins Plus. Was aber vorwiegend an den niedrigen Zahlen des Vergleichmonats im Vorjahr liegt.

