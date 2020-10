Vorstand für Vertrieb, Marketing, After Sales bei VW

Vorstand für Vertrieb, Marketing, After Sales bei VW Klaus Zellmer löst Jürgen Stackmann ab

Tobias Krumnikl begann seine berufliche Laufbahn 2008 bei Opel/PSA als Analyst Remarketing und war anschließend in unterschiedlichen Bereichen tätig. Als Distrikt- und Regionalleiter lernte er den Automobilhandel kennen, in leitenden Funktionen verantwortete er die Bereiche Remarketing und zuletzt Gebrauchtwagen sowie Gewerbekunden und Nutzfahrzeuge.

Für seine neue Aufgabe bei Hyundai Motor Deutschland sollen dem in Nürnberg geborenen Vertriebsprofi besonders die Erfahrungen zu Gute kommen, die er bei der Implementierung eines Businesscenterprogramms für Opel und beim Aufbau einer Gebrauchtwagenmarke bei PSA gemacht hat.

Seit Anfang Oktober leitet Tobias Krumnikl (40) die Abteilung Gewerbekunden- und Gebrauchtwagenstrategie bei Hyundai. Damit ist er fürs Flottengeschäft verantwortlich sowie für den Ausbau des neuen Gebrauchtwagen-Programms „Hyundai Promise“ in Deutschland.

