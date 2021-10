Jan Oehmicke übernimmt Leitung in DACH

Jan Oehmicke übernimmt Leitung in DACH

Seit Mitte 2016 leitete André Janssen-Timmen den Bereich Großkunden und Direktvertrieb für BMW und Mini. Nun verlässt er zum 01.10.2021 das Unternehmen auf eigenen Wunsch. Sein Nachfolger wird Wolfgang Schulz, der nach verschiedenen Führungsfunktionen im Niederlassungsbereich von 2008 bis 2014 als Leiter Key Account Management im Vertrieb an Großkunden in Deutschland tätig. Von 2014 bis 2019 übernahm Schulz die Leitung der Vertriebsgesellschaft in Rumänien und verantwortete zuletzt Strategieprojekte im Vertrieb Deutschland.

