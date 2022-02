Großkundengeschäft in neuer Hand

Borner leitet seit Juli 2017 als Direktor Leichte Nutzfahrzeuge und Mitglied des Direktionskomitees die Geschäftseinheit Leichte Nutzfahrzeuge der Renault Deutschland. Seit 1988 ist er in verschiedenen leitenden Funktionen für Renault tätig. Nach dem Einstieg im Bereich Marktforschung durchlief er verschiedene Stationen in den Direktionen Vertrieb und Marketing und übernahm 2007 die Funktion des Direktors Flotten. Von September 2010 bis Januar 2014 war er Vorstand Vertrieb der Renault Deutschland AG, von Februar 2014 bis Juni 2017 erneut als Direktor Flotten für das Groß- und Gewerbekundengeschäft verantwortlich.

Seit 2017 war Carsten Schopf (47) für den Vertrieb an Großkunden bei Renault verantwortlich. Nun hat er das Unternehmen auf eigenen Wunsch verlassen. Die Aufgaben des Direktors Flotten übernimmt interimsweise Michael Borner (60) zusätzlich zu seinen Aufgaben als Direktor Leichte Nutzfahrzeuge.

