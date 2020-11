Ladeinfrastruktur in gemieteten Gebäuden

Recht auf Wallbox in Mietgebäude

Ärger an der Ladesäule

So klappt das Radleasing

Dienstrad per Gehaltsumwandlung

Firmen und Handwerksbetriebe können neue E-Transporter seit 2020 schneller abschreiben. Die Sonderabschreibung beträgt einmalig 50 Prozent der Anschaffungskosten – zusätzlich zur regulären Abschreibung von 16,7 Prozent über sechs Jahre Nutzungsdauer. Firmenchefs setzen so 66,67 Prozent des Kaufpreises ab und sparen ­Steuern. Das gilt vorerst für alle ab dem 1. Januar 2020 neu angeschafften Transporter gelten und ist auf elf Jahre befristet.

Einen zusätzlichen Bonus von 500 Euro pro Ladepunkt gibt es, wenn vor Ort eigenerzeugter regenerativer Strom (mindestens 2 kWp) genutzt wird. Das Bundesland Sachsen zahlt 1.000 Euro an Besitzer von Elektro­autos, die sich einen Stromspeicher anschaffen – und 200 Euro extra für jede Kilowattstunde Speicherkapazität.

Nordrhein-Westfalen legt sogar noch eine Schippe obendrauf und gibt weitere 4.000 Euro als Zuschuss für reine Elektrofahrzeuge. Käufer eines Nutzfahrzeugs (2,3 bis 7,5 Tonnen) bekommen sogar 8.000 Euro. Aktuell läuft zudem die Förderung von Brennstoffzellen-Pkw in Flotten. Beim Kauf gibt es bis zu 40 Prozent Zuschuss. Unternehmen müssen sich aber beeilen, die Antragsfrist läuft vorerst nur bis Ende 2020. Es ist allerdings damit zu rechenen, dass viele Förderungen verlängert werden (alle Förderungen als PDF-Download weiter unten) .

Bund, Länder und Kommunen fördern Elektromobilität – auch und vor allem in Firmenflotten. Welche Zuschüsse es von der Regierung gibt und wer davon profitiert - alle Fördermaßnahmen als PDF zum herunterladen.

