Für die Zeit nach dem 31.12.2022 will die Koalitionsregierung im kommenden Jahr eine Neuregelung erarbeiten, die eine Förderung von Autos mit nachweislich „positivem Klimaschutzeffekt“ vorsieht. Die Änderungen sollen den Klimaschutz stärken, inwieweit sich dies auf Förderbeiträge von BEVs und PHEVs auswirkt, bleibt abzuwarten.

Entsprechend können Käufer eines rein elektrisch angetriebenen Pkw weiterhin einen Zuschuss von bis zu 9.000 Euro netto einplanen. Der Kauf von Plug-in-Hybriden wird wie bisher mit bis zu 6.750 Euro netto gefördert. Nach einer Veröffentlichung der Richtlinie im Bundesanzeiger wird diese offiziell am 1. Januar 2022 in Kraft treten.

Die 2020 aufgestockte und in ihrer Höhe zunächst noch bis zum 31. Dezember 2021 befristete Innovationsprämie für Elektroautos und Plug-in-Hybride geht unter der neuen Ampel-Regierung in die Verlängerung. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck hat heute bestätigt, dass die Förderung im derzeitigen Umfang bis Ende 2022 aufrechterhalten bleibt.

