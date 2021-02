Neues Förderprogramm in Sicht

Umrüstung Lkw Erdgas und Strom Neues Förderprogramm in Sicht

* L3-Monats-Preis 14,50 Euro für das firmenauto Digitalabo Basic - Miniabo (in Deutschland).

Es sind frustrierende Zahlen: In Deutschland erbringen laut Studien privat genutzte Plug-in Hybriden (PHEV) im Durchschnitt nur 43 Prozent ihrer Fahrleistung im elektrischen Modus, bei Dienstwagen sind es katastrophale 18 Prozent. Zu einem ähnlichen Schluss kommt eine von der Bundesregierung eingesetzte PHEV-Taskforce. Würde der elektrische Fahranteil bis 2030 auf 55 Prozent bei Dienstwagen und 65 Prozent bei Privatfahrzeugen steigen, senkte das die Treibhausgasemissionen effizient. Von 2,5 bis 2,9 Millionen Tonnen CO2-Äquivalenten ist die Rede. Des Weiteren wird festgehalten, dass ab 50 Prozent zumindest eine "fördergerechte Nutzung" von PHEV vorliege. Ein gewaltiges Problem sind da die kaum elektrisch gefahrenen Dienstwagen.

Lademuffel bringen die Plug-in Hybriden immer mehr in Verruf. Würde aber aufgezeichnet, wie oft sie elektrisch fahren, könnte es den Abstaubern der Förderungen an den Kragen gehen.

Kostenloser Newsletter

Who is Who Pkw