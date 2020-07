Bei den Motoren stehen in den großen Versionen ein 2,3-Liter-Vierzylinder-Benziner mit 274 PS oder ein 2,7-Liter-V6 mit 314 PS zur Wahl. Kombinierbar sind diese mit einer 10-Gang-Automatik oder einen Siebengang-Handschaltgetriebe.

Die betont geländetaugliche Variante des Bronco bietet Ford als Zwei- und als Viertürer mit kurzem und langem Radstand an.

24 Jahre nach dem Ende der Baureihe Bronco lässt Ford den Namen als Submarke wiederaufleben. Das wahlweise als Zwei- oder Viertürer erhältliche SUV-Modell wird der US-Konzern als robusten Geländegänger gegen den Jeep Wrangler positionieren. Neben zwei betont geländetauglichen Karosserievarianten will Ford den ab Frühjahr 2021 verfügbaren Bronco außerdem in der kompakten und vornehmlich für den Asphalteinsatz vorgesehenen Version Sport anbieten.

Ford wird kommendes Jahr den Bronco wiederbeleben. Jetzt wurde der Offroader in gleich drei Karosserievarianten offiziell vorgestellt.

