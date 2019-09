Der "Mach 1" ist Teil einer größeren E-Offensive von Ford . Unter anderem sind für Europa mehrere Plug-in-Hybride mit einer elektrischen Reichweite um 50 Kilometer sowie ein batterieelektrischer Transit geplant. Darüber hinaus soll im Rahmen einer Kooperation mit VW mindestens ein Ford -Modell auf Basis der Elektrofahrzeugarchitektur MEB entstehen, welches allerdings erst 2023 in Europa auf den Markt kommen wird.

2020 will Ford ein E-Auto mit Mustang-Flair auf den Markt bringen. Jetzt wurde schon mal die Reichweite verraten und die klingt überzeugend.

Who is Who Pkw