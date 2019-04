VW Nutzfahrzeuge investiert in E-Mobilität

„Jeder hat schon mal erlebt, dass man plötzlich bremsen muss, wenn eine Kurve enger wird als erwartet, nur um danach wieder zu beschleunigen“, sagt Michael McDonagh, Transit Global Chief Programme Engineer, Ford of Europe. „Ford EcoGuide hilft, dies zu vermeiden und spart dem Fahrer somit Kraftstoff, Zeit und Stress.“ Die Elektronik greift laut Ford auf das bordeigene Navigationssystem zurück, um ihn über die vorausliegende Strecke zu informieren. Dabei gehe es darum, dem Fahrer per Meldung im Kombiinstrument mitzuteilen, wenn er besser langsam abbremsen oder schalten sollte. Das funktioniert laut Ford auch dann, wenn Kreuzung, Tempolimit oder Steigungen noch gar nicht in Sichtweite sind, also selbst der vorausschauendste Fahrer noch gar nicht selbst reagieren könnte.

Aus dem Lkw sind ähnliche Systeme bereits bekannt: Ein vorausschauender Tempomat nutzt präzise Navigationskarten, um den Schwung auszunutzen und so den Kraftstoffverbrauch zu verringern. Ganz soweit geht das System von Ford, das ab Mitte des Jahres für die Baureihen Transit, Transit Custom und Tourneo Custom verfügbar ist nicht. Dennoch soll es - vorausgesetzt, der Fahrer hält sich an die Tipps – den Kraftstoffverbrauch deutlich senken.

