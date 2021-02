Pionier in dritter Generation

Nissan Qashqai Pionier in dritter Generation

So schnell wie ein Porsche

Hyundai Ioniq 5 (2021) So schnell wie ein Porsche

So schnell wie ein Porsche

Das neue Doppelkupplungs-Getriebe soll unter anderem auch dank einer zusätzlichen Übersetzungsstufe dabei helfen, den Motor möglichst oft im optimalen Drehzahlbereich zu halten. Außerdem soll das komfortable Getriebe für eine harmonische Leistungsentfaltung sorgen und schnelles Herunterschalten erlauben. Im Sportmodus werden zudem die unteren Gänge weiter ausgedreht. Speziell bei den ST-Varianten des Puma hat der Fahrer außerdem die Möglichkeit, manuelle Gangwechsel über die Schaltwippen am Lenkrad vorzunehmen.

Die Mildhybrid-Variante des 1,0-Liter-Ecoboost-Benziners bietet Ford ab Mitte März in den Baureihen Fiesta und Puma auch in Kombination mit einer Siebengang-Automatik an. Bislang war der dank eines beim Vortrieb behilflichen Startergenerators spritzige und zugleich effiziente Turbo-Dreizylinder in den beiden Leistungsstufen 125 PS und 155 PS ausschließlich mit Sechsgang-Schaltgetriebe erhältlich.

Was den Mildhybrid-Versionen des Ecoboost-Benziners bei Fiesta und Puma bislang fehlte, war eine Automatik. Jetzt ist sie da.

Kostenloser Newsletter

Who is Who Pkw

firmenauto Fahrtrainings