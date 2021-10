Schließlich hat Ford noch das Angebot an Assistenzsystemen erweitert. Der Toter-Winkel-Assistent mit CrossTraffic Alert und Notbrems-Funktion beim rückwärts Ausparken kann nun auch per Lenkeingriff aktiv gegensteuern, sollte bei Spurwechseln Kollisionsgefahr drohen. Eine weitere Systemergänzung ist die Anhängererkennung, die den Sensorbereich des Toter-Winkel-Assistenten automatisch erweitert. Der Fahrer wird künftig im Focus außerdem vor lokalen Gefahren gewarnt. Schließlich gibt es optional LED-Matrixscheinwerfer, die ein Fahren mit Dauerfernlicht ohne Blendung des Gegenverkehrs erlauben.

Von den Facelift-Maßnahmen profitiert auch der sportliche ST, der künftig auch in der Karosseriefarbe Mean Green Metallic bestellbar ist.

Wichtigste Neuerung im Innenraum ist der 13,2 Zoll große Touchscreen, der als Anzeige- und Bedienoberfläche für Infotainment- sowie Fahrzeugfunktionen wie Klimaanlage dient. Entsprechend aufgeräumter präsentiert sich das modernisierte Cockpit. Mit dem großen Display zieht auch die jüngste Generation des Bediensystems Sync in den Focus. Dieses beherrscht Sprachsteuerung und ist vernetzt. Damit einher gehen Funktionen wie Over-the-Air-Updates oder Routenführung mit Echtzeit-Verkehrsinformationen. Außerdem besteht mithilfe der FordPass App die Möglichkeit einer Status-Fernabfrage oder auch das Anlassen des Motors per Smartphone. Dank SecuriAlert-System wird der Nutzer zudem über Einbruchversuche ins Fahrzeug informiert.

Ford gönnt der 2018 eingeführten vierten Focus-Generation eine umfassende Modellpflege. Der künftig mindestens 18.865 Euro (alle Preise netto) teure Fünftürer sowie der zu Preisen ab 19.873 Euro erhältliche Kombi Turnier zeichnen sich durch eine modifizierte Motorhaube sowie ein in den Kühlergrill gewandertes Markenlogo aus. Auch das Innenleben der dank neuer LED-Technik schmaleren Scheinwerfer setzt mit markanten Tagfahrleuchten neue Akzente. Gehobene Ausstattungslinien verfügen über spezielle LED-Rückleuchten mit abgedunkeltem Mittelteil.

Kostenloser Newsletter

Who is Who Pkw

firmenauto test drive 2021