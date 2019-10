Ford hat seine großen Vans überarbeitet. Der Galaxy und sein schnittigerer Ableger S-Max erhalten jeweils eine neue Frontpartie mit individuellen Akzenten, die die Unterscheidbarkeit der beiden Siebensitzer erhöhen soll. Der gediegenere Galaxy trägt beispielsweise mehr Chrom am Kühlergrill, auf den sein sportlicheres Schwestermodell eher verzichtet. Innen gibt es bei beiden Varianten neue Sitze und ein modernisiertes Infotainmentsystem mit WLAN-Hotspot. Serienmäßig an Bord ist nun zudem ein Kollisionswarner mit Fußgängererkennung. Unverändert bleibt das Motorenangebot aus Benzinern und Diesel mit bis zu 240 PS Leistung. Preise starten bei rund 28.000 Euro netto für den S-Max, für den Galaxy werden rund 30.000 Euro netto fällig.

