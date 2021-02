Was uns Newton lehren könnte

Die Sonderaktion der Ford-Gewerbewochen richtet sich schon beinahe traditionell an die mittelgroßen und kleinen Fuhrparks. Schon beinahe zu erwarten sind besonders günstige Leasingkonditionen, neu dabei sind allerdings Schnäppchen bei der Telematik. Wer will, kann als Großkunde jetzt bis zu drei Monate kostenlos Ford Telematics Anwendungen testen. Darüber kann der Fuhrparkleiter auf eine Vielzahl von Fahrzeugfunktionen online zugreifen. Die Infos übermittelt ein das serienmäßig in aktuellen Ford-Modellen verbaute Modem - unter den auslesbaren Daten sind der Fahrzeugstandort, der technische Zustand, Wartungshinweise sowie Warnmeldungen. Auch Infos zu Tankfüllstand und Verbrauchsberichte sind einsehbar. "Vielen unserer Kunden sind datenbasierte Telematikdienste grundsätzlich bekannt. Aber der konkrete Nutzen ist für kleinere und mittlere Fuhrparks oft noch eher abstrakt. Deshalb bieten wir das dreimonatige Probepaket an", erklärt die zuständige Ford-Managerin Birgit Kenda. Damit sollen die Vorteile solcher Lösungen vor allem auf der Kostenseite aufgezeigt werden.

Alljährlich sollen die Ford Gewerbewochen die Großkunden in die Autohäuser locken. Dieses Jahr gibt es die Sonderkonditionen digital und vor allem bei Leasing und Telematik.

